Пожилых тамбовчан обучают компьютерной грамоте

Больше 100 человек освоили азы информационных технологий с помощью библиотекарей в течение этого года. На базе Центральной городской библиотеки, библиотек-филиалов №4, 7, 13, 20 в настоящий момент работают 7 групп для пожилых людей. Обучение проходит в группах и индивидуально в комфортных условиях. После модернизации в рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году Центральной библиотеки здесь появился новый компьютерный класс. Он оснащен современными персональными компьютерами и рассчитан на большее количество учеников. Сейчас в библиотеке работают три группы.

Курсы компьютерной грамотности для граждан старшего поколения в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской действуют уже 10 лет. Программа разработана специально для людей «серебряного возраста». Она позволяет быстро и легко научиться владеть не только компьютером, но и другими современными средствами коммуникации: смартфонами, планшетами.

Обязательной частью обучения является изучение концепции «электронного правительства». На практике пенсионеры осваивают порядок получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде на Едином портале, учатся пользоваться онлайн-сервисами учреждений и организаций различных ведомств.

- Окончив первичное обучение, пожилые люди не хотят останавливаться на достигнутом. По их многочисленным просьбам на базе библиотеки был создан клуб «Активный возраст», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Его участники продолжают осваивать современные цифровые технологии и обмениваются опытом.

Курсы цифровой грамотности для пожилых людей работают в муниципальных библиотеках:

- Центральная городская библиотека им. Н.К. Крупской (ул. Чичканова, д. 89, тел. 45-59-47, 45-58-19);

- библиотека-филиал №4 им. А.С. Новикова-Прибоя (ул. И. Франко, д. 6, тел. 73-81-96);

- библиотека-филиал №7 им. В.А. Кученковой (б. Энтузиастов, д. 32, тел. 53-90-51);

- библиотека семейного чтения–филиал №13 (пр. Достоевского, д. 68, тел. 73-40-66);

- библиотека-филиал №20 (ул. Рылеева, д. 86, кв.75, тел. 58-09-09).