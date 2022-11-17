ХК «Тамбов» дважды победил на Урале

19 ноября «Тамбов» сыграет в Кургане с «Зауралье» (18-е место, 25 очков). Начало игры в 15:00. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Подопечные Алексея Ваулина одержали синхронные победы на уральской земле в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Сначала в Орске был повержен «Южный Урал» (3:4). У гостей отличились - Максим Баин (14, 1:2), Павел Чернов (35-я, 2:2) и Глеб Пивунов (38-я, 3:2). И решающий штрафной бросок нанес Тимур Фаткуллин. А сегодня, 17 ноября, на своем льду перед «Тамбовом» капитулировал челябинский «Челмет» - 1:3. Хозяев поочередно огорчили – Антон Лазарев (7-я, 1:0), Чернов (25-я, 2:0) и Олег Корчагин (53-я, 3:1).

После сегодняшнего игрового дня «волки» идут 11-ми с 28 очками. В ТОП-3 лидеров входят – «Югра» из Ханты-Мансийска (41 балл), новокузнецкий «Металлург» (38) и «Химик» из Воскресенска (35). Теперь 19 ноября «Тамбов» сыграет в Кургане с «Зауралье» (18-е место, 25 очков). Начало игры в 15:00.