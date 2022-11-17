Тамбовские баскетболисты уступили столичной «Руне»

18 ноября тамбовчане сыграют дома с краснодарским «СШОР-Локомотивом-Кубанью». Начало игры в 19:00. Фото со страницы "волков" в VK.

В Тамбове местные «волки» в рамках мужской баскетбольной Суперлиги принимали московскую «Руну». Гости взяли верх в каждой из четырех четвертей, добившись уверенной победы – 91:73. В ТОП-5 самых результативных игроков БК «Тамбова» вошли Роман Баландин (17 очков), Максим Хозяшев (14), Никита Иванов, Андрей Логинов и Сергей Рассказов (по девять).

После этого поражения «Тамбов» располагается на 14-м месте с восемью очками. Лидирует «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (14 баллов). Далее располагаются «Руна» и «Уралмаш» из Екатеринбурга (по 13) Теперь 18 ноября тамбовчане сыграют дома с краснодарским «СШОР-Локомотивом-Кубанью». Начало игры в 19:00.