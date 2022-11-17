В Бондарском районе выбрали нового главу

Игорь Захаров Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Главой Бондарского района стал Игорь Захаров. Конкурсная комиссия единогласно поддержала его кандидатуру, рассмотрев заявки трех человек на должность главы муниципалитета.

Комиссия оценивала кандидатов на основании предоставленных документов об образовании, опыте работы, также изучила предложенные программы социально-экономического развития района и провела собеседования.

Игорь Захаров родился в Тамбове. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище им. Ф.Э.Дзержинского, а затем Тамбовский государственный технический университет по специальностям «Авиационное радиоэлектронное оборудование» и «Юриспруденция». Кандидат педагогических наук.

- В администрации Бондарского района Игорь Захаров работает с августа 2011 года, был начальником правового отдела, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - С 2017 года занимал должность первого заместителя главы администрации.