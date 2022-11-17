В многоэтажках Тамбова меняют лифты

В этом году по программе капитального ремонта в Тамбове проводится замена лифтового оборудования в 5 многоквартирных домах. Среди них многоэтажка, расположенная на севере города по адресу улица Магистральная, 13. Здесь основная часть работ по монтажу уже выполнена.

Как отметил руководитель муниципального учреждения «Дирекция жилищных услуг» Олег Назаров, степень готовности объекта - больше 50 процентов. 17 ноября мастера приступили к монтажу электропроводки в шахте. Ещё предстоит сделать отделку в машинном отделении и провести пуско-наладку. Затем территориальный орган Ростехнадзора проведёт проверку, и если вопросы по установленному оборудованию не возникнут, то лифт будут введен в эксплуатацию.

Всего в рамках капитального ремонта будет заменено 17 лифтов. Все они отработали срок нормативной службы - 25 лет. На пяти адресах работа идет параллельно. Уже в декабре жильцы этих домов смогут пользоваться новыми современными лифтами: бесшумными, оборудованными электронными табло для отображения этажности и голосовым сопровождением для удобства тамбовчан. Как пояснил Олег Николаевич, стоимость работ на всех объектах составила порядка 50 млн рублей.