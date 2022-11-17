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НовостиОбщество17 ноября 2022 12:40

В Тамбове оставят без света жителей пяти улиц и переулка

Отключения запланированы на 18 ноября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

По информации АО «ОРЭС-Тамбов», в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики в пятницу, 18 ноября, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Осипенко, д. 6-129;

- ул. Минаевская, д. 9-24;

- пер. Красносвободный, д. 1-21.

На период ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 15.00 до 17.00:

- ул. Б.Васильева, д. 4-6;

- ул. Московская, д. 31-35.

На время проведения персоналом ЖК «ТИС» ремонтных работ в ВРУ жилого дома по ул. Н.Прибоя, д. 51/2 с 9.00 до 17.00.