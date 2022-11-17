В Мичуринском районе полицейские поймали браконьера

Оружием браконьер владел на законных основаниях Фото: УМВД по Тамбовской области

Мичуринские полицейские получили сообщение о незаконной охоте. На проверку в село Круглое выехала следственно-оперативная группа. Во дворе 40-летнего местного жителя были обнаружены 4 тушки косули.

Полицейские установили, что мужчина незаконно подстрелил добычу накануне в охотничьих угодьях близ села Кочетовка. Разрешительных документов на охоту у него не было. Тушки мужчина погрузил в машину и увез домой.