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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 12:00

В Мичуринском районе полицейские поймали браконьера

Мужчина застрелил четырех косуль
Марина МАКОВЛЕВА
Оружием браконьер владел на законных основаниях

Оружием браконьер владел на законных основаниях

Фото: УМВД по Тамбовской области

Мичуринские полицейские получили сообщение о незаконной охоте. На проверку в село Круглое выехала следственно-оперативная группа. Во дворе 40-летнего местного жителя были обнаружены 4 тушки косули.

Полицейские установили, что мужчина незаконно подстрелил добычу накануне в охотничьих угодьях близ села Кочетовка. Разрешительных документов на охоту у него не было. Тушки мужчина погрузил в машину и увез домой.

Разрешение на охоту мужчина оформить забыл

Разрешение на охоту мужчина оформить забыл

Фото: УМВД по Тамбовской области