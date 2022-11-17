В Тамбовской области вынесли приговор торговцу контрафактными алкоголем и сигаретами

В Моршанском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, у которого в гараже нашли больше полутора тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции, стоимостью почти 360 тысяч рублей и около 12 тысяч немаркированных пачек сигарет, стоимостью порядка 1,5 миллионов. Все это он намеревался продать.

На имеющейся продукции мужчина многократно использовал товарные знаки, правами на использование которых он не обладал. В результате незаконного неоднократного использования чужих товарных знаков правообладателям причинен крупный ущерб на сумму 276163 рублей. В судебном заседании мужчина вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся.

- Исследовав все имеющие материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей в доход федерального бюджета, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Суд применил ст. 73 УК РФ, назначенное наказание определил считать условно с испытательным сроком 2 года.