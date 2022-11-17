В Тамбовской области за сутки два водителя выскочили с трассы и оказались в кювете

Водители не учли сложные погодные условия Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области за прошлые сутки зафиксировали два случая, когда водители потеряли управление и оказались в кювете. Первую аварию зафиксировали 16 ноября в 9 часов на автодороге «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово». 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Vortex Estina A21», не справилась с управлением, съехала с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего ее машина опрокинулась. Водителя с травмами доставили в Уваровскую ЦРБ.

В этот же день в 12 часов похожее ДТП произошло на 3 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Мутасьево» в Моршанском районе. 38-летний мужчина, управляя автомобилем «VOLVO V50», не обеспечил безопасную скорость движения на мокрой из-за снегопада дороге, его машину занесло, после чего она съехала в правый по ходу движения кювет.

- В результате этой аварии пострадали две 59-летний пассажирки автомобиля, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в Моршанскую ЦРБ.