Стало известно, как жители Черноземья копят средства со страховкой

С начала года почти 4 тысяч жителей Черноземья оформили накопительное страхование жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни. При этом более 40% заключают такие договоры на срок 10-15 лет.

В январе-октябре этого года почти половину от общего количества таких договоров оформляли представители поколения бумеров (1940-1964 годы рождения). Свыше 30% пришлось на представителей поколения X (1965–1980 гг.), а 16% на миллениалов (1981–1996 гг.).

Накопить со страхованием бумеры хотят в среднем 870 тысяч рублей, иксы — 1 млн, миллениалы — 700 тысяч, зумеры (родившиеся после 1996 года) — 400 тысяч. Раз в квартал отправлять в НСЖ-копилку бумеры готовы 6 тысяч рублей, иксы — 67 тысяч, миллениалы — 15 тысяч, зумеры — 11 тысяч.

62% владельцев полисов НСЖ из Центрального Черноземья — женщины. Однако мужчины планируют копить больше — 1 млн рублей (женщины — 800 тысяч).

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Мы решили проанализировать модель потребительского поведения согласно теории поколений. Самой популярной среди жителей Черноземья остается программа, которая помогает защитить семейный бюджет, если случится непредвиденное, передать накопления близким или ребёнку к определённому возрасту. Каждый второй владелец полиса — бумер, каждый третий — представитель поколения Х».