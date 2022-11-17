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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:24

Тамбовчанин может лишиться машины из-за долга в 100 тысяч рублей

Предприниматель не заплатил налоги, и его машину арестовали
Марина МАКОВЛЕВА
Автомобиль предпринимателя может быть продан на торгах

Автомобиль предпринимателя может быть продан на торгах

В отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам находится исполнительное производство по взысканию задолженности. Житель села Гагарино Гавриловского района не заплатил налоги и штрафы за их неуплату. В целом предприниматель оказался должен 98 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что должнику принадлежит автомобиль УАЗ Hunter. На машину был наложен арест.

- В случае неуплаты задолженности в полном объеме, а также исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов в размере 14 тысяч рублей, автотранспортное средство должника будет передано на оценку, а затем принудительно реализовано на торгах, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области