Тамбовчанин может лишиться машины из-за долга в 100 тысяч рублей

Автомобиль предпринимателя может быть продан на торгах

В отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам находится исполнительное производство по взысканию задолженности. Житель села Гагарино Гавриловского района не заплатил налоги и штрафы за их неуплату. В целом предприниматель оказался должен 98 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что должнику принадлежит автомобиль УАЗ Hunter. На машину был наложен арест.

- В случае неуплаты задолженности в полном объеме, а также исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов в размере 14 тысяч рублей, автотранспортное средство должника будет передано на оценку, а затем принудительно реализовано на торгах, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.

Фото УФССП России по Тамбовской области