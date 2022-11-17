Тамбовчанин молотком проломил голову собутыльнику

В полицию Тамбова поступило сообщение от медсестры одной из больниц. Она проинформировала о поступившем мужчине с травмами черепа. Полицейские выяснили, что потерпевшего избил знакомый, с которым тот выпивал.

После выпитого мужчины поссорились, в результате 38-летний хозяин дома избил своего 30-летнего гостя молотком. В больнице ему диагностировали открытый перелом черепа.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, полицейские осмотрели место преступления и изъяли молоток. Злоумышленника задержали. Он уже не раз попадал в поле зрения полиции за угрозу убийством и кражи. Теперь за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному может грозить до 10 лет тюрьмы.