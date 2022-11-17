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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:00

В Котовске суд обязал управляющую компанию провести ремонт в многоквартирном доме

В здании давно не приводили в порядок места общего пользования
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Котовска провела проверку по обращению жителей одного из многоквартирных домов по улице Гаврилова. При этом были выявлены нарушения жилищного законодательства.

По закону повреждения стен и полов должны устраняться по мере выявления, строительные конструкции должны быть в исправном состоянии.

Однако в доме штукатурка и краска облупились и потрескались, частично разрушена отмостка, в местах общего пользования нет плитки, в плохом состоянии отделка в коридорах.

Результатом проверки стало обращение в суд с требованием обязать управляющую компанию устранить нарушения. Иск прокурора был удовлетворен.

- Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города, - поясняют в прокуратуре города Котовска.