В Котовске суд обязал управляющую компанию провести ремонт в многоквартирном доме

Прокуратура Котовска провела проверку по обращению жителей одного из многоквартирных домов по улице Гаврилова. При этом были выявлены нарушения жилищного законодательства.

По закону повреждения стен и полов должны устраняться по мере выявления, строительные конструкции должны быть в исправном состоянии.

Однако в доме штукатурка и краска облупились и потрескались, частично разрушена отмостка, в местах общего пользования нет плитки, в плохом состоянии отделка в коридорах.

Результатом проверки стало обращение в суд с требованием обязать управляющую компанию устранить нарушения. Иск прокурора был удовлетворен.

- Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города, - поясняют в прокуратуре города Котовска.