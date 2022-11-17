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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:45

В недостроенном доме в Тамбове произошел пожар

На месте работают сотрудники МЧС
Марина МАКОВЛЕВА
Возгорание произошло из-за того, что искры от сварки подожгли утеплитель

Возгорание произошло из-за того, что искры от сварки подожгли утеплитель

В строящемся многоквартирном жилом доме на улице Подвойского, 6Б произошло возгорание. Во время сварочных работ загорелся утеплитель на 1 этаже. Пожар быстро локализован сотрудниками МЧС. Угрозы для соседних строений нет.

- По данным застройщика, площадь возгорания составила 150 кв. метров. В настоящий момент ведется проливка помещения. На месте работают специалисты ГУ МЧС, которые проверяют соблюдение правил пожарной безопасности, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова