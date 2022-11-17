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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 8:29

Тамбовчанин пробрался в чужой дом и угрожал убить хозяйку

Мужчина отправится в колонию строгого режима
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища и угрозе убийством.

Суд установил, что пьяный житель Жердевского района, который, кстати, не раз был судим, забрался в дом жительницы села Максимовка. Мужчина погнался за хозяйкой с ножом, приставил лезвие к шее и пригрозил ее убить.

Как рассказали в прокуратуре Жердевского района, виновного приговорили к 1 году в колонии строгого режима с ограничением свободы на 5 месяцев.