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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 7:53

В Тамбове обнаружены две фальшивые пятитысячные купюры

Полиция устанавливает источник подделок
Марина МАКОВЛЕВА
За сбыт подделок можно получить большой срок и крупный штраф

За сбыт подделок можно получить большой срок и крупный штраф

Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть УМВД по городу Тамбову поступило сообщение из отделения банка. Сотрудники обнаружили фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа изъяла фальшивку.

Как оказалось, в банк ее принес 65-летний пенсионер, который пытался совершить банковскую операцию. Сам мужчина не подозревал, что деньги фальшивые.

Еще одна фальшивая 5-тысячная купюра была выявлена в другом отделении банка при проверке выручки магазина. Приехавшие на место полицейские изъяли подделку. В настоящее время устанавливается источник происхождения фальшивых купюр.

- В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.