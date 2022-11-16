В Тамбове проводят проверку по факту нападения на 13-летнего школьника стаи собак

В процессе мониторинга СМИ и сети «Интернет» следователи регионального СКР обнаружили информацию о нападении стаи бездомных собак на 13-летнего школьника, который возвращался домой после спортивной тренировки. Это произошло вечером 9 ноября в районе дома №65г по улице Полынковской города Тамбова. Агрессивные животные разорвали на подростке одежду и покусали.

- В связи с изложенным по данному факту руководитель СУ СКР по Тамбовской области инициировал проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка полноте и своевременности мер, принимаемых органом местного самоуправления по организации отлова животных без владельцев, - сообщает СУ СКР по региону.