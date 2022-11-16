В Тамбовской области в октябре снизилась инфляция

В Тамбовской области продолжает снижаться инфляция, составив по итогам октября 13,1%. Такие данные сообщают в тамбовском отделении Банка России. Основное влияние на сдерживание цен, по мнению экспертов, оказывают увеличение предложения на продовольственном рынке, ослабление спроса на ряд непродовольственных товаров, а также снижение издержек производителей.

Заметнее всего годовой прирост цен снизился в сегменте продовольственных товаров (с 16,1% до 12,9%). Существенное влияние оказало снижение цен на картофель, морковь, свеклу и лук. В этом году увеличились посевные площади и удалось собрать высокий урожай овощей. А реконструкция теплиц в регионе и, как следствие, повышение урожайности овощей закрытого грунта, повлияли на снижение цен на огурцы и помидоры.

Подешевело в ноябре мясо кур, а также снизился темп роста цен на свинину и говядину. Причиной тому стало снижение цен на зерно и сою, используемые в качестве основы кормовой базы для сельскохозяйственных животных и птиц.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре снизился до 16,4% с 17,5% месяцем ранее. Основное влияние здесь оказала сдержанная потребительская активность на товары длительного пользования, а также постепенное налаживание параллельного импорта.

- Условия производства (стоимость сырья, комплектующих, доставки) изменились и цены постепенно подстраиваются под эти изменения. Требуется время, чтобы цены устроили и покупателей, и поставщиков. После этого инфляция придет в норму и будет находиться вблизи 4%, – считает управляющий региональным отделением Банка России Михаил Носенков.