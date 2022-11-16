17 ноября тамбовчане временно останутся без света

По информации энергетиков, из-за проведения ремонтных работ в четверг, 17 ноября, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

В связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9 до 14 часов 30 минут на Рассказовском шоссе;

На период ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 14 до 16 часов:

- ул. Полынковская, д. 48-102;

- ул. Авиационная, д. 7-84.

На время проведения персоналом «Дирекции благоустройства и озеленения» ремонтных работ с 9.00 до 13.00:

- ул. Лесная, д. 38-54;

- ул. Орловская, д. 23-56;

- ул. Саратовская, д. 23-23А;

- ул. Гастелло, д. 129.