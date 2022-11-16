В Мичуринском районе слесаря убило бороной

Прокурор Мичуринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 52-летнего механизатора и 27-летнего инженера сельскохозяйственной организации. Мужчин обвиняют нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, механизатор ремонтировал дисковую борону и сцепное устройство трактора. На помощь он позвал 47-летнего слесаря-ремонтника, попросив его пододвинуть заклинившее крыло бороны ломом. Из-за перевеса борона опрокинулась и ударила слесаря, нанеся ему смертельные травмы.

- Вторым фигурантом уголовного дела является инженер организации, который зная, что будут проводиться ремонтные работы дисковой бороны, не провел текущий и оперативный контроль за состоянием прицепного оборудования, а также допустил проведение указанных работ в отсутствии ответственного лица, - пояснили в прокуратуре Мичуринского района.

Уголовное дело будет направлено в Мичуринский районный суд.