Водителю, который насмерть сбил пешехода в Тамбовской области и скрылся, продлили домашний арест

15 ноября в суде Мучкапского района во второй раз выбирали меру пресечения для 58-летнего водителя, который вечером 18 сентября, двигаясь по дороге на автомобиле «Лада Приора» сбил 82-летнего мужчину. Пенсионер вёл велосипед по обочине дороги и, как и полагается по правилам, двигался в попутном с машинами направлении. В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте, а наехавший на него водитель решил скрыться с места ДТП, но его вскоре нашли и на два месяца по решению суда посадили под домашний арест. Следствие вменяет ему «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места совершения». По этой статье водителю грозит от 5 до 12 лет колонии. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области, после того, как двухмесячный срок домашнего ареста для автомобилиста закончился, следователь полиции ходатайствовал в суде о его продлении ещё на месяц и ему пошли навстречу.