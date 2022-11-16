В Воронеже стартует серия образовательных мероприятий по ESG-повестке

В Воронеже Сбер запускает серию просветительских и образовательных мероприятий – ESG OPEN TALK. Они посвящены важности соблюдения принципов устойчивого развития и социальной ответственности, а также особенностям реализации ESG-стратегии в регионе.

Первая встреча пройдет 24 ноября в 11:00 в ресторане «Москва». Спикерами выступят представители Сбера, ВГУ, а также частных общеобразовательных учреждений. Участники в формате живого диалога с модератором и гостями поделятся собственным опытом, выскажут мнения и предложения на тему «Устойчивое развитие. С кого начать?». Принять участие в мероприятии может любой желающий, зарегистрировавшись по ссылке.

Ранее Сбер был одним из организаторов ESG-сессии при правительстве Воронежской области. На встрече приняли участие губернатор региона Александр Гусев, а также представители системообразующих предприятий и общественности. Эксперты поделились опытом реализации собственных инициатив и обсудили возможность построения в регионе единой концепции устойчивого развития.