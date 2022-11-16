Тамбовчанин выращивал дома коноплю

Полицейские изъяли как растения конопли, так и готовый продукт Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля УМВД области выявили факт незаконного культивирования конопли. Растения 45-летний тамбовчанин хранил дома на Рубежном проезде. Мужчина самостоятельно выращивал их для изготовления наркотиков. Также при осмотре было обнаружено и изъято 30 граммов готового к употреблению продукта.

- Факт противоправного деяния задокументирован, проводится проверка. Наркотики направлены на экспертизу, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или ограничение (либо лишение) свободы на срок до 2 лет.