Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 ноября 2022 8:40

Тамбовчанин выращивал дома коноплю

Мужчина может отправиться в тюрьму на 2 года
Марина МАКОВЛЕВА
Полицейские изъяли как растения конопли, так и готовый продукт

Полицейские изъяли как растения конопли, так и готовый продукт

Фото: УМВД по Тамбовской области

Сотрудники наркоконтроля УМВД области выявили факт незаконного культивирования конопли. Растения 45-летний тамбовчанин хранил дома на Рубежном проезде. Мужчина самостоятельно выращивал их для изготовления наркотиков. Также при осмотре было обнаружено и изъято 30 граммов готового к употреблению продукта.

- Факт противоправного деяния задокументирован, проводится проверка. Наркотики направлены на экспертизу, - сообщили в УМВД по Тамбовской области.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или ограничение (либо лишение) свободы на срок до 2 лет.