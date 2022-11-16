Благодаря вмешательству прокуратуры тамбовчанину установили 1 группу инвалидности

Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению инвалида. Житель Притамбовья пожаловался на нарушение его социальных прав.

Установлено, что мужчине, в связи с ухудшением здоровья заочно была изменена группа инвалидности. Бюро медико-социальной экспертизы приняло решение установить ему 2 группу вместо имевшейся у него 3-ей.

Мужчина с этим решением не согласился и обжаловал решение бюро МСЭ. Однако по результатам обжалования решение не изменилось, и тогда заявитель обратился в прокуратуру.

- Только в ходе прокурорской проверки, после направления запроса в «ГБ МСЭ по Тамбовской области» о несоответствии состояния здоровья заявителя и данных, указанных в направлении на медико-социальную экспертизу, учреждением проведена очная медико-социальная экспертиза на дому в порядке контроля за решением бюро МСЭ, по результатам которой установлена уже первая группа инвалидности, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.