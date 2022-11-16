В Тамбове при столкновении LADA и MERCEDES-BENZ получила травмы пассажирка иномарки

ДТП произошло в центре Тамбова Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала молодая женщина, произошла 15 ноября в 22 часа 20 минут в районе дома № 118 по улице Советской города Тамбова. 20 –летний водитель «LADA-217050 PRIORA» потерял управление машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «MERCEDES-BENZ GLC 250 4M» под управлением 21-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, 20-летнюю пассажирку автомобиля «MERCEDES-BENZ GLC 250 4M» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.