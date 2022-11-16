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НовостиОбщество16 ноября 2022 6:59

Роспотребнадзор выявил нарушения на артезианских скважинах Рассказовского района

В трех сельсоветах не было проектов зон санитарной охраны
Марина МАКОВЛЕВА

Роспотребнадзор по Тамбовской области проверил соблюдение требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом установлены нарушения санитарного законодательства РФ: на территории Пичерского, Платоновского и Хитровского сельсоветов Рассказовского района выявлено отсутствие проектов зон санитарной охраны на артезианских скважинах.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, ведомство направило в суд исковые заявления о необходимости устранения нарушений. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме.