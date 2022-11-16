В Тамбове прошли публичные слушания по вопросу присоединения к городу новых территорий

15 ноября в молодёжном театре прошли публичные слушания по вопросу присоединения трех муниципальных образований Тамбовского района к Тамбову.

Организатором слушаний выступила Тамбовская городская Дума. Информация об их проведении размещалась на всех информационных площадках города, участие в обсуждении мог принять любой желающий. По данным регистрации в зале присутствовало 210 горожан.

Собравшимся рассказали о целях присоединения, а также тех преференциях, которые в этом случае получат как город, так и сельские территории, которые в обязательном порядке сохранят свой статус. Большой Тамбов в результате объединения будет состоять из восьми населенных пунктов.

Сферы ЖКХ, дорожного строительства и благоустройства в случае присоединения будут интегрированы в структуру города. Это предоставит присоединяемым территориям больше возможностей для развития, а городу перспективы развития инфраструктуры через дополнительное участие в федеральных и региональных программах.

- Участники публичных слушаний инициативу поддержали, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.