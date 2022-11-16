Экс-директор «Агентства по ипотечному кредитованию Тамбовской области Михаил Шубин получил 2 года условно

В суде вынесли приговор бывшему директору АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» («АИЖК») и бывшему депутату Облдумы Михаилу Шубину. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На следствии и в суде установили, что в 2014 году АО «АИЖК» и строительная компания заключили договоры долевого участия на возведение многоквартирного жилого дома в северной части города Тамбова. В конце 2016 года фирма-подрядчик сообщила о невозможности завершить строительство, при этом размер задолженности перед АО «АИЖК» на тот момент составлял около 150 миллионов рублей. В целях создания видимости принятия мер к взысканию задолженности фигурант в нарушение устава возглавляемого акционерного общества, без одобрения Совета директоров, заключил ряд экономически невыгодных сделок. В итоге переуступки прав, погасить долг перед АО «АИЖК» должна другая строительная фирма, которая в счёт погашения задолженности обязалась передать недвижимое имущество, правами на которое на момент заключения договора не обладала, о чем руководству АО «АИЖК» было достоверно известно. В результате многомиллионный долг взыскать не удалось. Преступная деятельность выявлена при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.