В Тамбовском районе во время работ погиб комбайнер сельхозпредприятия

Мужчина занимался уборкой подсолнечника Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Трагедия произошла в сельскохозяйственной организации, расположенной в Тамбовском районе. Днем 14 ноября очистке шнека комбайна смертельно травмирован 37-летний работник – комбайнер, выполнявший в поле неподалеку от деревни Орловка работы по уборке подсолнечника.

Для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего в Тамбовском МСО СУ СКР по региону начата процессуальная проверка.

- В настоящее время следователи изымают и изучают необходимую документацию, опрашивают очевидцев, устанавливают лиц, ответственных за обеспечение охраны труда и техники безопасности при организации и проведении полевых работ, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.