Жители Притамбовья смогут получить вопросы по теме присоединения к областному центру

В регионе обсуждается возможность расширения границ Тамбова за счет присоединения к нему трех муниципальных образований – Цнинского, Бокинского, Покрово-Пригородного сельсоветов. Изменение границ города возможно только с учетом мнения жителей присоединяемых территорий. Для этого проходят общественные слушания, на которых каждый может высказать своё мнение.

Получить ответы на самые актуальные вопросы о присоединении, которые жители задают на встречах и в социальных сетях, теперь можно на специально созданном информационно-разъяснительном канале «Большой Тамбов».

- Представители различных ведомств рассказывают, будут ли сохранены «сельские» льготы, придется ли менять паспорт после изменения адреса, изменятся ли тарифы на ЖКУ, какие преференции получат сельчане в случае слияния с городом, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Подробности здесь. Информация в канале будет обновляться.

https://rutube.ru/channel/28948917/videos