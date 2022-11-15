Почти все мобилизованные Тамбовской области получили по 50 тысяч рублей

20 октября в Тамбовской области приняли решение о единовременной социальной выплате тамбовчанам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации. Размер региональной выплаты составляет 50 тысяч рублей. Средства выделены из областного бюджета. Выплаты осуществляются на основании списков, получаемых из воинских частей, где находятся мобилизованные. На сегодняшний день выплаты перечислили 99% тех, кому они полагаются.

Деньги начисляются автоматически на персональный счет военнослужащего. Заявлений и подтверждающих справок не требуется.

Региональную поддержку получают все тамбовчачне, которые были мобилизованы с 21 сентября. Первые суммы начали поступать на счета ещё 25 октября.

- В Тамбовской области отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции выплатили более 376 миллионов, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. – Деньги получили военнослужащие и члены их семей, а также мобилизованные.