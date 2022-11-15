В Тамбовской области диких животных прививают от бешенства

По информации управления ветеринарии Тамбовской области, на территории региона проходит плановая вакцинация диких животных против вируса бешенства.

Специалисты государственной ветеринарной службы области этой осенью разложат свыше 262 тысяч доз вакцины во всех районах Тамбовщины в местах миграции и обитания диких плотоядных животных.

Мероприятия по профилактике бешенства диких животных в регионе проводятся ежегодно в весенний и осенний периоды. Весной 2022 года специалистами было разложено свыше 180 тысяч доз вакцины.

- По словам экспертов, применение вакцины является безвредным для животных, - поясняют в пресс-службе правительства Тамбовской области. - Плановая иммунизация направлена на предотвращение возникновения бешенства среди диких плотоядных.