В аэропорту «Тамбов» заканчивается ремонт взлетно-посадочной полосы. Подрядчик завершил укладку всех трех слоев асфальтобетона на взлётно-посадочной полосе, предусмотренных контрактом. На завершающей стадии находятся работы по нанесению линий разметки, обеспечивающей безопасность приёма и выпуска воздушных судов, а также укладка асфальтобетона на рулежной дорожке. Кроме того, завершаются работы по уплотнению обочин «взлётки», длина которой составляет 2100 метров, ширина – 42 метра.

- Это первый масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы за последние 50 лет, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены в феврале 2023 года. Однако подрядчик намерен выполнить их досрочно, уже в этом году.

После ремонта аэропорт сможет принимать более тяжелые самолеты с большей пассажировместимостью. Стоимость работ составляет 561,2 миллиона рублей. С начала ремонта воздушная гавань не прекращала принимать суда и продолжает работать в штатном режиме. Работы ведутся в режиме «технологических окон». Техника выходит на полосу ночью и в перерывах между рейсами.