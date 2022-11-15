Тамбовчанка выиграла суд у предпринимателя, который заставил ее везти обратно в магазин бракованные стройматериалы

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области обратилось в суд с иском в защиту покупательницы к индивидуальному предпринимателю, с которым она заключила договор купли-продажи стройматериалов. Однако, после получения товара выяснилось, что он бракованный. Женщина обратилась к продавцу, который сказал ей, что готов поменять стройматериалы, но ей самой нужно привезти некачественный товар в магазин.

Однако, по закону о защите прав потребителей доставка крупногабаритного товара и товара весом больше 5 килограммов для ремонта, уценки, замены или возврата их потребителю проводятся силами и за счет продавца. Если по каким-то причинам сделать это невозможно, покупатель может сам вернуть товар, но при этом потребовать оплатить доставку.

В течение трех недель тамбовчанка самостоятельно своими силами доставляла крупногабаритный некачественный товар в магазин и потраченные на это 14 тысяч рублей предъявила к оплате продавцу. Однако предприниматель компенсировать эти траты отказался.

Женщина обратилась в региональное управление Роспотребнадзора, специалисты которого представляли ее интересы в суде.

- Итогом разбирательства стало вынесение судом первой инстанции решения, которым иск управления удовлетворен, в пользу потребителя взысканы расходы по доставке крупногабаритного товара в размере 14000 рублей, компенсация морального вреда в размере 500 рублей, а также штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 7250 рублей, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.