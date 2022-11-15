У тамбовчанина за долги арестовали машину

Иномарку тамбовчанина могут продать за долги

В Октябрьском отделении судебных приставов Управления ФССП России по Тамбовской области находится исполнительное производство в отношении 53-летнего тамбовчанина. Мужчина не оплачивал своевременно налоги и коммунальные услуги, не платил по кредитам. В итоге долг составил 2 млн 800 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что должнику принадлежит дорогая иномарка и вынес запрет регистрационных действий на нее. Кроме того, должнику временно ограничили в праве выезда за рубеж.

Но мужчина не спешил рассчитываться с долгами, вместо этого он скрывался сам и прятал свое имущество. Наконец, его автомобиль был обнаружен по одному из адресов предположительного нахождения должника и вывезен на спецстоянку.

- В случае неуплаты задолженности в полном объеме, а также исполнительского сбора в размере 174 тысячи рублей за неуплату задолженности в добровольный срок, имущество должника оценят и передадут на принудительную реализацию, а вырученные денежные средства от продажи автомобиля пойдут в счет погашения долга, - пояснили в УФССП по Тамбовской области.

Фото УФССП по Тамбовской области