В Тамбовской области мужчина избил пенсионерку поленом и отнял последние деньги

В Петровском районе полицейские выявили тяжкое преступление. Участковый уполномоченный полиции Алексей Дубровский и оперуполномоченный уголовного розыска Максим Куприков обнаружили одинокую 84-летнюю пенсионерку из деревни Осадовка избитой и напуганной.

За несколько дней до этого на женщину напал 33-летний односельчанин. Мужчина с богатым уголовным прошлым попросил денег в долг, чтобы купить спиртное. Пенсионерка отказала. Тогда мужчина вломился в дом и стал искать деньги сам. А ничего не обнаружив, набросился на старушку с поленом.

Напуганная женщина отдала агрессору последние деньги. О произошедшем она никому не рассказала.

Полицейские довезли пострадавшую до больницы. Серьезных травм врачи не обнаружили. Подозреваемого правоохранители вышли быстро. У него изъяли часть похищенных денег.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, следственным подразделением отделения полиции в селе Петровское возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.