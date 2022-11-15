Водителей и пешеходов в Тамбовской области предупреждают о холоде, снеге и ледяном дожде

В региональном УГИБДД предупреждают, что из-за понижения температуры воздуха и большой вероятности осадков - ледяного дождя и снега, участникам дорожного движения нужно строго соблюдать правил дорожного движения и осторожность при движении по улицам и дорогам.

В условиях гололеда нужно выбирать безопасный скоростной режим и избегать резких маневров. Необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать необходимый боковой интервал между автомобилями, движущимися попутно и во встречном направлении. Нужно соблюдать осторожность при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего, а также заранее снижать скорость, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

- Водителям, которые еще не установили на своих автомобилях зимние шины, рекомендуется своевременно позаботиться об этом, а также о смене технических жидкостей на автотранспорте, - обращаются к водителям в УГИБДД по Тамбовской области.

Пешеходов тоже просят предельно внимательными, переходить проезжую часть только в установленных для этого местах. Стоить помнить, что остановочный путь автомобиля в условиях гололеда и снежного наката на проезжей части больше чем на сухом асфальте и если человек неожиданно выйдет на дорогу перед близко движущейся машиной, автомобиль просто не успеет вовремя остановиться.