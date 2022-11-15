Тамбовчанин расправился с сожительницей после застолья

Убийство было раскрыто по горячим следам

В тамбовскую полицию поступило сообщение от жительницы улицы Авиационной. Женщина рассказала о возможном убийстве, которое произошло по соседству после пьяного застолья. В квартире прибывшие на место полицейские обнаружили труп 43-летней женщины.

- Буквально по горячим следам ими был задержан подозреваемый в совершении преступления – 42-летний ранее судимый хозяин квартиры. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что погибшая является сожительницей хозяина квартиры, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Ленинский межрайонный следственный отдел города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве.

- По версии следствия, подозреваемый в ходе конфликта с гражданской супругой, схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки, после чего покинул жилище, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подозреваемый покинул место преступления, но его нашли

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области