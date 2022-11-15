Тамбовчане могут подарить книги библиотеке

Фонды тамбовских библиотек уже пополнились сотнями изданий

В Тамбове проводится общегородская благотворительная акция «Подарок библиотеке». В роли книгодарителя может выступить любой.

Для этого нужно принести литературу, с которой вы готовы расстаться, в ближайший к вам филиал Централизованной библиотечной системы. Задать интересующие вопросы можно по телефону службы комплектования: 45-58-40.

К настоящему моменту издательства и организации города уже подарили в библиотеки около 500 книг.

- К акции также активно присоединились и читатели. Например, новыми изданиями пополнился книжный фонд библиотеки-филиала № 3 на улице Тулиновской. Горожане передали в дар детективы популярных российских писателей, женские романы, литературу по ЗОЖ. Библиотеке-филиалу № 12 на Интернациональной семья постоянной читательницы подарила подборку замечательных детских книг, - рассказали в администрации города Тамбова.

Акция продлится до конца ноября.

Фото администрации города Тамбова