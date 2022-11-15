В Мичуринске водитель сбил стоящего на дороге пешехода

Пешеход оказался под колесами машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пешеход, произошла 14 ноября в 17 часов 29 минут на автодороге «Ударник – учхоз Комсомолец», которая проходит через Мичуринск, в районе д. 1 по улице Ударная. 58-летний водитель автомобиля «LADA 212140» наехал на 36-летнего пешехода, который стоял на проезжей части дороги по ходу движения машины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.