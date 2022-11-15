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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 9:07

В Тамбове на перекрестке столкнулись два авто

В аварии пострадал 23-летний пассажир одной из машин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пассажир легковушки оказался в больнице

Пассажир легковушки оказался в больнице

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух автомобилей произошла 14 ноября в 17 часов 30 минут в районе дома №258 «В» по улице Карла Маркса города Тамбова. 23-летний мужчина, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА» на регулируемом перекрестке пповорачивал налево и не усупил дорогу движущемуся навстречу «CHEVROLET KLAN» под управлением 41-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 23-летнего пассажира «ЛАДА ГРАНТА» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.