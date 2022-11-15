В Тамбове на перекрестке столкнулись два авто

Пассажир легковушки оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием двух автомобилей произошла 14 ноября в 17 часов 30 минут в районе дома №258 «В» по улице Карла Маркса города Тамбова. 23-летний мужчина, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА» на регулируемом перекрестке пповорачивал налево и не усупил дорогу движущемуся навстречу «CHEVROLET KLAN» под управлением 41-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 23-летнего пассажира «ЛАДА ГРАНТА» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.