Пьяная компания пыталась добраться в Воронеж на угнанной у тамбовчанина машине

В дежурную часть полиции поступила информация об угоне автомобиля. Автовладелец припарковал машину во дворе дома на улице Пролетарской села Сукмановка Жердевского района. Однако утром своего авто он на месте не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Как выяснилось, в Сукмановке снимали жилье строители из Воронежа. После работы они отдыхали и выпивали, тут-то одному из них, проживающему вместе с потерпевшим в арендованном помещении, пришла в голову «гениальная» мысль.

41-летний мужчина решил съездить с товарищами домой на чужом транспорте. Однако, будучи нетрезвым, он не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Позже сотрудники ГИБДД обнаружили ее на 192-ом километре трассы Воронеж-Курск.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело об угоне. Виновному придется заплатить штраф до 120 тысяч рублей или отправиться в тюрьму на срок до 5 лет. Кроме того, злоумышленнику предстоит возместить ущерб, причиненный иномарке.