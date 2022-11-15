Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 ноября 2022 7:40

Житель Рассказовского района попался на краже металлолома

Мужчине может грозить до 2 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть отдела полиции поступила информация о краже металлолома в Рассказовском районе. Полицейские выявили, что злоумышленники пробрались на территорию дома по улице Колхозной села Верхнеспасское ночью, погрузили лом на машину и уехали.

Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 28-летний местный житель, который воспользовался тем, что хозяйка дома живет в другом селе. Воришка признался, что украл около 300 кг лома и планировал сдать его в пункт приема.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело о краже. Виновному грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до 2 лет тюрьмы. Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.