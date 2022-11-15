Тамбовчанина осудили на 6 лет за попытку убийства

Прокуратура Ленинского района города Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу 60-летнего мужчины. Его признали виновным в покушении на убийство и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В суде установили, что подсудимый решил заступиться за свою знакомую и наказать ее обидчика. Для этого он пришел домой к 58-летнему мужчине и несколько раз ударил его ножом. Убийства не произошло лишь потому, что потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь.

- Кроме этого, в супермаркете у фигуранта произошел словесный конфликт с одним из посетителей. Выяснение отношений мужчины продолжили на улице, где осужденный достал нож и нанес удар оппоненту в область правового бедра, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

- Приговором Ленинского районного суда города Тамбова виновному назначено наказание в виде 6 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - отмечает прокуратура Ленинского района города Тамбова.