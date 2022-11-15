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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:30

В Рассказове после вмешательства прокуратуры начался ремонт дороги

Улицу Ремесленную выровняли и отсыпали щебнем
Марина МАКОВЛЕВА
Вопрос ремонта дороги долго оставался нерешенным

Вопрос ремонта дороги долго оставался нерешенным

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по жалобе местной жительницы. Женщина пришла на личный прием прокурора области Александра Гулягина, чтобы сообщить о плохом состоянии автомобильной дороги.

Как выяснилось, дорога по улице Ремесленной в Рассказове, ведущая к детскому саду № 3 «Солнышко» и физкультурно-оздоровительному комплексу, не соответствует нормативным требованиям. Асфальт местами просел, в нем появились колеи и выбоины.

Также возле детского сада отсутствует тротуар, а родители с малышами вынуждены двигаться по проезжей части.

При этом, несмотря на неоднократные обращения местных жителей, вопрос о финансировании и проведении ремонта дороги долго не рассматривался.

- По выявленным нарушениям прокуратурой в адрес администрации города внесено представление. Во исполнение акта прокурорского реагирования начаты работы по ремонту дороги, произведены работы по выравниванию, отсыпке щебнем, - сообщает Рассказовская межрайонная прокуратура.

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры