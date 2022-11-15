В нескольких регионах страны продавали продукцию несуществующего тамбовского производителя

В ноябре в ходе анализа информационной системы специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выяснили, что обществом с ограниченной ответственностью «Соммоко» реализовало фирмам в г. Москве, Ульяновской и Челябинской областях больше 126 тонн мясной, молочной и рыбной продукции неизвестного происхождения (без указания используемого сырья, введенной в оборот по несуществующим бумажным ВСД). Произведена продукция была якобы в селе Шиновка Кирсановского района. Специалисты выехали по указанному адресу, но организации там не нашли. Площадка оказалась фантомной.

- Для предотвращения дальнейшего ввода в оборот нелегальной и потенциально небезопасной подконтрольной продукции, данная площадка признана фантомной и исключена из реестра ИС «Цербер», регистрация уполномоченного лица предприятия в ФГИС «Меркурий» аннулирована, - сообщают в ведомстве. - Информация направлена в соответствующие территориальные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы для принятия мер в рамках полномочий.