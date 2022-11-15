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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:10

В Тамбовской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

Максимальные показатели заболеваемости – в Тамбове и Уварове
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовской области на 5,4 % увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ. К врачам обратилось 6138 тамбовчан. Чуть меньше половины из них – дети. Максимальные показатели заболеваемости отмечаются в Тамбове и Уварове.

В регионе выявлено 2 взрослых человека с так называемым свиным гриппом (А(H1N1) sw-09). Всего же с начала ноября обнаружено 5 заболевших гриппом, из них двое детей. Сейчас почти все они выписались из больницы.

- Следует отметить, что все заболевшие гриппом не были привиты против данной инфекции, - подчеркнули в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.