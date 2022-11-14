Мичуринский «Тамбов» упрочил единоличное лидерство на «Востоке» НМХЛ

"Волчата" лидируют по числу шайб, голевых передач и по системе «гол+пас». Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Саратове состоялся повторный матч между местным «Кристаллом» и МХК «Тамбов» из Мичуринска. Как и в первом поединке, «волчата» проявили волю к победе, склонив чашу весов в свою пользу в овертайме. По ходу встречи они проигрывали 0:1 и 1:2, но в итоге победили 3:2. По разу хозяев льда огорчили – Расим Шакиров (44-я, 1:1), Иван Климкин (49-я, 2:2) и Афанасий Табачков (63-я, 3:2).

После этой победы на «Востоке» «Тамбов» с 28-ю очками продолжает единолично лидировать. Далее идут «Кристалл» (23) и пензенский «Дизелист» (22). Теперь 16 – 17 ноября мичуринцы проведут две встречи в Пензе. Начало игр в 19:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, то наши парни лидируют по числу шайб, голевых передач и по системе «гол+пас».

Климкин занимает первое место с 16-ю шайбами в активе. Позади располагаются Алексей Мурзин из «Протона» (12), Кирилл Монахов из «Дизелиста» и Александр Лапин из «ЭкоНивы-Бобров» (по 11).

В споре ассистентов 16 голевых пасов у Шакирова. Его преследуют – Дмитрий Тимофеев из «ЭкоНивы-Бобров» (14) и Тимофей Пономарев из «Олимпии» (13).

В бомбардирской гонке (гол+пас) лидируют Климкин, Шакиров и Тимофеев. У каждого по 24 балла. 23 – у Монахова, 22 – у Лапина.