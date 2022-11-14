Тамбовчанин набросился на приятеля с топором

Между двумя жителями города Котовска, которые вместе распивали спиртное, произошла ссора, во время которой один из мужчин схватил стоящий у порога дома топор и стал угрожать убийством. Соседи услышали скандал и сообщили о нем в полицию. К дому, где происходил скандал, направили следственно-оперативную группу. Полицейские уговорили мужчину положить топор и прекратить конфликт. До их прибытия подозреваемый успел нанести удар обухом топора по ноге своего противника.

- По этому факту в полиции Котовска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Найдены и опрошены свидетели, проводится сбор улик и доказательств совершения преступления.