В суде Тамбова отказались освободить воронежца, который 6 лет назад жестоко расправился с женой

Тамбовская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области приняла участие в рассмотрении судом ходатайства 57-летнего осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

В 2016 году Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил мужчину к 9% годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима за совершение убийства своей жены, которой он нанес не меньше 11-ти ударов тупым предметом.

За период отбывания наказания осужденный неоднократно нарушал установленный режим содержания, за что имел 7 взысканий, не проявил устойчивого положительного поведения, которое свидетельствовало бы о его исправлении.

- Судом с учетом позиции прокуратуры, а также обстоятельств рассматриваемого ходатайства, вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, - сообщает прокуратура Тамбовской области.